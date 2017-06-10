В период Кубка конфедераций столицу Татарстана посетят около 150 тысяч человек.

Самой многочисленной группой приедут болельщики из Чили и Германии. Гостей и жителей города порадует насыщенная развлекательная и экскурсионная программа. Интересные мероприятия ждут татарстанцев уже на этой неделе. С 16 по 22 июня в Казани пройдет гастрономическая рыбная неделя «Фишка». Главной же фишкой фестиваля станет приготовление 17 июня большой казанской ухи на 1000 литров!

Ее сможет попробовать бесплатно каждый, кто посетит мероприятие. Приглашенным гостем фестиваля станет известный телеведущий, актер Оскар Кучера, сообщили журналистам на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».