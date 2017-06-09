В португальском городе Албуфейра завершился 1-й этап Кубка мира по шашкам-64 среди мужчин.

Казанский шашист, заместитель директора, тренер-преподаватель Центральной спортивной детской юношеской шахматной школы олимпийского резерва им.Р.Г.Нежметдинова, победитель Кубка мира 2016 года, международный гроссмейстер Дмитрий Цинман удачно стартовал в этом престижном турнире.

Дмитрий завоевал золотую медаль в молниеносной программе и бронзовую медаль в классической программе. После первого этапа Дмитрий занимает второе место в общем зачете, уступая лишь 3 очка 2-кратному чемпиону мира, 8-кратному чемпиону России Владимиру Скрабову из Ярославля. Третий в общем зачете - экс-чемпион СССР, многократный чемпион Литвы Арунас Норвайщас, а учащийся казанской шахматной школы им. им.Р.Г.Нежметдинова, международный мастер Андрей Гнелицкий пока на 4 месте.

2-й этап Кубка мира по шашкам-64 состоится с 24 по 30 июня в Римини (Италия). Также этапы запланированы в Тбилиси (Грузия), Казани и 2 этапа турнира пройдут в Санкт-Петербурге.