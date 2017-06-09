Акция «#Подари подписку», организованная АО «Татмедиа» продолжается.

Сегодня к акции присоединилась депутат Государственной Думы РФ, член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, заслуженный тренер России по легкой атлетике Ольга Павлова.

Ольга Ивановна оформила полугодовую подписку на газету «Казанские ведомости» для Чистопольского дома-интерната для престарелых и инвалидов «Юлдаш». Также подписала ветеранов этого дома-интерната на журнал «Чаян» на русском и татарском языках.

Напоминаем, акция «#Подари подписку» продлится до 26 июня. Вы тоже можете ее участником, оформив подписку на газету «Казанские ведомости» для своих родных, друзей, коллег, социальных учреждений. Подписка принимается во всех почтовых отделениях Татарстана.