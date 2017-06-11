В праздновании Дня России во всех городах и районах республики приняли участие более 50 тысяч человек.

Посмотреть праздничную программу на Казанской набережной пришли порядка 10 тысяч казанцев и гостей столицы, сообщает ИА «Татар-информ». В празднике на набережной также приняли участие помощник президента Татарстана по социальным вопросам Лейла Фазлеева, заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Василь Шайхразиев и первый заместитель руководителя исполкома Казани Дамир Фаттахов.

«Только что почти пятитысячным хором, все вместе, мы исполнили гимн России. В самом деле, те слова, которые в него заложены, - это наша история, это наше сегодняшнее и это наше завтрашнее», - сказал Василь Шайхразиев.

Вместе с Лейлой Фазлеевой и Дамиром Фаттаховым он вручил школьникам паспорта гражданина России, а также памятную медаль и дипломы «Я гражданин России». Стройотряды «Монолит», «Казань», «Ирбис» и другие получили путевки на студенческие стройки в городах России.

Главную сцену города на два часа отдали танцорам благотворительного фестиваля «Танцуй добро». Выступили танцевальные команды King Step, Crystal, «Мгновение», «Немая рыба». В это время проходила благотворительная акция, каждый мог отправить смс-сообщение со словом «Чуткость» на короткий номер 7715. Вырученные средства отправились в помощь общественному благотворительному фонду детского стационара городской больницы № 18.

На Кремлевской набережной волонтеры дарили ленточки цветов российского флага, вручали белые, красные и синие шарики детям, наносили триколор на лица пришедших казанцев.

Казанцы также увидели выступление скрипача-виртуоза Эдгара Акопяна, шоу барабанщиков из Петербурга Drum Time, а главными гостями стали участники ВИА «Самоцветы».

Еще на одной из площадок праздника стал парк им. Горького. Все народы Татарстана в традиционных одеждах и с флагами родных стран объединились и прошли парадом. Здесь были и русские, и татары, и кряшены, и чуваши, и марийцы.

Греки, русские немцы и все остальные объединились, чтобы пронести знамя дружбы народов. Посреди парада шли: министр культуры РТ Айрат Сибагатуллин, депутат ГД РФ от РТ Ольга Павлова. Парад прошел под лозунгом «Дружба народов – богатство России».

Завершилась праздничная программа красочным салютом в 22:00, который был виден из нескольких районов Казани.

Торжественные мероприятия прошли во всех городах Татарстана.