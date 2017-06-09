В Казани в мероприятии в парке Горького приняли участие 3 тыс. человек, на набережной Казанки – 10 тысяч, сообщает ИА "Татар-информ".
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