Горячей воды не будет с 13 по 25 июня. Отключение произойдет в связи с ремонтом тепловода №18 от котельной «Савиново». Об этом сообщает филиал АО «Татэнерго» Казанские тепловые сети.
Адреса домов, обитателям которых придется почти две недели жить без горячей воды.
- пр. Амирхана, 77, 79, 81, 83, 85, 85а, 89, 91, 91а, 91б, 93, 95, 97, 99, 103, 105, 107, 109;
- Бондаренко, 3б;
- Голубятникова, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 26а, 30;
- Мусина, 68, 68а, 69/1, 69/2, 70, 71, 72, 74, 76, 78, 80;
- Чуйкова, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 15б, 17, 19, 23, 25, 25а, 27, 27а, 29, 29а, 29б, 29в, 31, 33, 35, 35а, 37, 39.
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