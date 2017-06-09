Единственный в Татарстане социальный дом для мам с малышами открылся в Советском районе Казани.

В просторной двухуровневой квартире могут найти временное пристанище беременные женщины и мамы с маленькими детьми, которые оказались в кризисной жизненной ситуации, пострадавшие от домашнего насилия, или по разным причинам, оставшиеся без жилья и работы. «Колыбель» может одновременно принять 6 мам с детьми. Сейчас здесь живут 3 мамы и 5 детей.

В социальном доме работают психологи, юристы и консультанты. Они помогают женщинам оформлять полагающиеся субсидии и льготы, восстанавливать документы, решать другие жизненно важные проблемы, чтобы молодые мамы как можно быстрее смогли вернуться к нормальной жизни. Об этом сообщает пресс-служба Администрации Советского района г. Казани.