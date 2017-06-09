В Казани, как и в других городах страны, сегодня отмечают День России. В столице Татарстана во всех районах на разных площадках проходят праздничные мероприятия.

Казанцы и гости города могут принять участие в спортивных соревнованиях, различных мастер-классах, организованы концерты.

В парке «Крылья Советов» прошли спортивные состязания «Вперед Россия!», перед зрителями выступили творческие коллективы, барды и поэты Казани, ученики музыкальных школ. В парке Горького праздничный концерт организован силами Ассамблеи дружбы народов Татарстана. В сквере жилого массива Дербышки проходит концерт «Родина моя – Великая Россия!», в перке им.Урицкого гостей праздника радовали духовые оркестры.

В Горкинско-Ометьевском лесопарке прошел велопраздник, на набережной озера Кабан родители с детьми могли участвовать в фестивале «Папа, мама, я – рыболовная семья».

На стадионах города прошли спортивные состязания и сдача норм ГТО.

На центральной площадке празднования – Кремлевской набережной – проходит фестиваль «Энергия рока» с участием групп «Мураками», «Большой Куш», ВИА «Волга-Волга» и других.

В 18.00 в рамках городского проекта «Добрая Казань» стартует фестиваль «Танцуй добро». Средства, собранные на фестивале, будут направлены в помощь общественному благотворительному фонду детского стационара городской больницы №18, передает пресс-служба мэрии Казани.

Праздничная программа на Кремлевской набережной начнется в 19.30. Там же состоится вручение молодым казанцам их первых паспортов гражданина России. Ведущим концерта станет российский шоумен Тимур Родригез, а хедлайнером – ВИА «Самоцветы». Будет организована прямая трансляция праздничного концерта на Красной площади в Москве.