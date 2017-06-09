Подробно о ходе этих работ сообщил председатель Комитета внешнего благоустройства Игорь Куляжев на аппаратном совещании в Мэрии Казани.

В Горкинско-Ометьевском лесопарке будут сделаны дополнительные экологические пешеходные дорожки с освещением, площадки для выгула собак, также в лесопарке появятся профессиональная и любительская лыжные трассы, будут укреплен овраг со стороны ул.Братьев Касимовых. В парках «Крылья Советов», «Черное озеро», Урицкого и Победы запланировано обустройство площадок для любителей тихого отдыха в зеленой зоне.

Начнется и реконструкция Детского парка по улице Сыртлановой. Помимо благоустройства и озеленения парка, здесь появится универсальная круговая дорожка, которую можно будет использовать для бега, скандинавской ходьбы, катания на роликах, а также для прогулок мам с колясками.

По словам Игоря Куляжева, на реализацию программы благоустройства парков и скверов из бюджета Татарстана планируется направить более 800 миллионов рублей. Еще 250 миллионов рублей привлечено благодаря поддержке социально-ответственных предприятий и организаций, сообщается на сайте мэрии Казани.