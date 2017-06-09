Сегодня в музее-заповеднике «Казанский кремль» пройдут мероприятия, приуроченные к празднованию Дня России.

В течение всего дня любой желающий сможет принять участие в увлекательном историческом квесте. Самые активные и любознательные участники игры получат билеты в один или несколько музеев Казанского кремля.

В Музее истории государственности юным гражданам Российской Федерации торжественно вручат первые паспорта в рамках мероприятия «Я - гражданин России! Мин - Татарстан баласы!». А после церемонии состоится встреча с заведующим отделом новейшей истории Института истории им. Ш. Марджани А.С. Бушуевым. Тема беседы – новейшая история России и Татарстана.

В выставочном зале «Манеж» пройдет открытие выставки «История семьи – история Республики». Экспозиция приурочена к 100-летию органов ЗАГС России.

А в 16 часов на площадке между Манежем и мечетью Кул Шариф начнется праздничный концерт. Юные певцы, танцоры, чтецы поздравят всех с Днем России.