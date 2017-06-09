Татарстан стал плотным регионом, где будет внедрена новая система экологического образования. Игра прошла в дендрарии Волжско-Камского государственного природного биосферного заповедника Республики Татарстан.

Как информирует пресс-служба министерства экологии и природных ресурсов РТ, первыми в этом нестандартном эко-образовательном проекте приняли участие ребята Раифской средней общеобразовательной школы. Необычный урок прошел на ура.