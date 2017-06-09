Первое место во Всероссийском конкурсе «Безопасное колесо» завоевала команда гимназии №7 г. Казани. Соревнования проходили в Ульяновске. В них приняли участие 340 школьников из 85 регионов России.

По данным пресс-службы министерства образования и науки РТ, командам предстояло пройти испытания на 5 станциях: «Знатоки правил дорожного движения», «Знание основ оказания первой помощи», «Автогородок», «Фигурное вождение велосипеда», «Основы безопасности жизнедеятельности», а также творческого конкурса команд «Вместе – за безопасность дорожного движения».

Команда казанской гимназии №7 стала сильнейшей и завоевала право представлять Россию на Европейском образовательном конкурсе по Правилам дорожного движения. Желаем ребятам удачи!