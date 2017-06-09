Флешмоб #НаОднойВолнеРФ в Казани был запущен Молодежной ассамблеей народов Татарстана накануне праздника.

Президент Татарстана Рустам Минниханов на своей странице в соцсети Instagram опубликовал ролик ко Дню России, хештэгами к которому стали #НаОднойВолнеРФ и #яРоссия.

Отметим, что флешмоб #НаОднойВолнеРФ в Казани был запущен Молодежной ассамблеей народов Татарстана накануне праздника. В нем уже приняли участие жители Нижнего Новгорода, Челябинска, Волгограда, Хабаровска, Новосибирска, Новороссийска, Санкт-Петербурга, Ижевска, Сочи, Ульяновска, Саратова, Севастополя и Москвы

«Принять участие в масштабном и веселом событии, объединяющем людей, города и регионы, очень просто. Для этого достаточно снять на камеру то, как вы с друзьями запускаете волну слева направо, а затем выложить это видео в социальных сетях с официальными хештэгами. Каждая, пусть даже самая маленькая, волна станет частью огромной волны, которая прокатиться по всей стране», – рассказали организаторы.

На данный момент видео на страничке татарстанского лидера посмотрели почти 5 тыс. человек.