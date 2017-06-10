В столице Казахстана Астане открылась Международная специализированная выставка EXPO-2017 «Энергия будущего». Продлится она 3 месяца. В выставке, где демонстрируются технические и технологические достижения, примут участие 115 государств и 22 международные организации.
На своем стенде Татарстан представит «КамАЗ», особую экономическую зону «Иннополис», Казанский кремль и другие объекты и компании, работающие в разных сферах. Кроме того, на стенде республики разместится стойка WorldSkills Kazan 2019, информирует пресс-служба министерства промышленности и торговли РТ.
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