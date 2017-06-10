На своем стенде Татарстан представит «КамАЗ», особую экономическую зону «Иннополис», Казанский кремль и другие объекты и компании, работающие в разных сферах. Кроме того, на стенде республики разместится стойка WorldSkills Kazan 2019, информирует пресс-служба министерства промышленности и торговли РТ.