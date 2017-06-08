На 79 году жизни 10 июня скончался известный казанский художник-карикатурист Эрнст Нурмухаммедович Дышаев.

Вся его творческая жизнь была связана с журналом «Чаян». Его первые карикатуры появились в журнале в далеком 1957 году. Самобытный художник-самоучка – он стал самым узнаваемый художником-чаянистом, автором тысяч рисунков и острых тем для них. Его универсальных героев – «пузатиков», полюбили читатели . Не имея никаких регалий и званий, Эрнст Дышаев был поистине народным художником.