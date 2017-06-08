Сборная Сергея Шляпникова на французском этапе Мировой лиги в последнем матче сумела на тай-брейке обыграть итальянцев – 3:2.

В первой партии игра шла очко в очко, но в концовке итальянцы оказались удачливее – 33:31. Во второй партии сильнее были россияне (25:23), но третий сет остался вновь итальянцам – 25:21. Но в четвертой партии, даже проигрывая 21:23, россияне вырвали победу – 25:23, и на тай-брейке победу уже не упустили – 15:10 и 3-2.

Теперь россияне с 15 по 18 июня в Польше сыграют последовательно с хозяевами, США и Ираном.