В Бугульме прошел круглый стол по вопросам трудоустройства людей с ограниченными возможностями здоровья.

На мероприятие, организованное Бугульминским центром занятости населения, были приглашены более 10 инвалидов. Они поделились проблемами, с которыми сталкиваются при поиске работы люди с инвалидностью. Специалисты центра занятости подробно рассказали о том, какие программы трудоустройства и социальной поддержки работающих инвалидов, действуют в Татарстане.

По информации пресс-службы министерства труда, занятости и социальной защиты РТ, разговор получился не только информативно насыщенный, но и принес реальные результаты - по итогам встречи 8 инвалидов, принимавших участие в заседании круглого стола, получили направления для трудоустройства.