12 июня Государственный симфонический оркестр РТ под управлением художественного руководителя и главного дирижера Александра Сладковского примет участие в международном культурном проекте «День России в мире – Russian Day», посвященный празднованию Дня России.

В День России Татарстанский оркестр вместе с виртуозным пианистом Денисом Мацуевым выступит в Женеве (Швейцария), в Victoria Hall. В программе концерта Концерт №1 для фортепиано с оркестром П. Чайковского и Симфония 2 С.Рахманинова.

В пресс-службе ГСО РТ рассказали, что международный проект «День России в мире – Russian Day» проводится третий год. В рамках проекта проходят выступления на самых престижных концертных площадках Швейцарии, США, Израиля и Германии. Лучшие музыкальные коллективы страны и солисты представляют зарубежной публике великие образцы русского инструментального исполнительского мастерства и вокально-хоровой школы.

Проект «День России в мире – Russian Day» реализуется при поддержке Президента России Владимира Путина, Администрации Президента Российской Федерации, МИДа, Правительства Санкт-Петербурга и лично губернатора Г.С. Полтавченко.