«Папа, мама, я – рыболовная семья»

Так называется необычный фестиваль, который состоится 12 июня, на озере Кабан. Семьи, которые любят и умеют рыбачить, ждут на этом открытом фестивале в 9 утра.

Для казанцев, предпочитающих более активные виды спорта, в День России тоже подготовлено множество интересных мероприятий. На стадионах «Трудовые резервы», «Ракета» и «Тасма»- первенство Казани по футболу, в парке Горького каждый желающий сможет стать участником разнообразной спортивно-развлекательной программой социально-спортивного движения «Зеленый фитнес» и пройти тестирование по комплексу «ГТО», а в Горкинско-Ометьевском лесопарке пройдет велопраздник.

Ольга ИВАНЫЧЕВА

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