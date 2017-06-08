Девять музыкантов из России и США выступят на трех площадках Казани.

Проект OneBeat Russia приготовил переосмысленную «Историю о солдате» Игоря Стравинского.

Помимо выступлений, участники международного проекта будут сочинять музыку, а затем отправятся в экспедицию по сбору музыкального фольклора с местными музыкантами.

В рамках своего путешествия они посетят Суздаль, Казань, остров-град Свияжск и Москву.

В столице Татарстана выступления OneBeat Russia пройдут 16 июня в 20.00 в творческой лаборатории «Угол», 17 июня в 20.00 – в ЦСК «Смена» и в этот же день в 22.00 – в баре «Соль». Вход на мероприятия свободный, сообщает ИА «Татар-информ».