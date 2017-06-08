10.00 -11.00

- конкурс - чтение стихов русских поэтов ( библиотека);

- "День России" музыкальный конкурс. Участники будут соревноваться на лучшее исполнение песен о России, а победители получат в подарок букеты из белых, синих и красных цветов, которые, как известно, символизируют российский флаг и просто дарят хорошее настроение ( ДК им.С.Саид Галиева)

11.00-14.00

- торжественное вручение паспорта гражданина РФ (отдел молодежи совместно с ПАО «Таттелеком»);

- фестиваль прессы: встреча с журналистами, работа пункта по подписке на периодические издания («Казанские ведомости»);

- тематический пленэр: поставят десятки мольбертов, а художники будут помогать участникам мероприятия рисовать картины ( МШ №9);

-мастер класс по национальным танцам (ДК им.С.Саид Галиева)

- 12.00-15.00

- концертная программа «Факел Дружбы» (ДК им.С.Саид Галиева, МШ №7)

- художественная выставка детского рисунка «Мой мир – моя страна», расскажет о каждом народе, крае. Можно вместе нарисовать большой флаг России на ватмане (МШ №9);

- мастер классы: смастерить игрушки, создать аутентичных кукол из лоскутков и нарисовать альбом для родного района (ЦДТ «Дербышки»);

- для юных гостей парка - творческая мастерская, викторины, активные игры ( ЦДТ «Дербышки»);

- спортивная эстафета «Папа, мама, я – спортивная семья», площадка «Сдача нормативов «ГТО» на турниках» (проверка физической подготовки для всех желающих), перетягивание каната ( спорт. отдел, отдел образования) с 12.00 до 14.30.

В течение дня:

- акция «Чья то жизнь - не мелочь»; площадка «Благотворительная ярмарка»;

- акция «Триколор родной страны» (Молодежная Дума Советского района);

- книжная выставка «Символы государственности; герб, флаг, гимн», «Россия – великая наша держава», «Великие победы. Военная история России» (библиотеки).