10.00 -11.00
- конкурс - чтение стихов русских поэтов ( библиотека);
- "День России" музыкальный конкурс. Участники будут соревноваться на лучшее исполнение песен о России, а победители получат в подарок букеты из белых, синих и красных цветов, которые, как известно, символизируют российский флаг и просто дарят хорошее настроение ( ДК им.С.Саид Галиева)
11.00-14.00
- торжественное вручение паспорта гражданина РФ (отдел молодежи совместно с ПАО «Таттелеком»);
- фестиваль прессы: встреча с журналистами, работа пункта по подписке на периодические издания («Казанские ведомости»);
- тематический пленэр: поставят десятки мольбертов, а художники будут помогать участникам мероприятия рисовать картины ( МШ №9);
-мастер класс по национальным танцам (ДК им.С.Саид Галиева)
- 12.00-15.00
- концертная программа «Факел Дружбы» (ДК им.С.Саид Галиева, МШ №7)
- художественная выставка детского рисунка «Мой мир – моя страна», расскажет о каждом народе, крае. Можно вместе нарисовать большой флаг России на ватмане (МШ №9);
- мастер классы: смастерить игрушки, создать аутентичных кукол из лоскутков и нарисовать альбом для родного района (ЦДТ «Дербышки»);
- для юных гостей парка - творческая мастерская, викторины, активные игры ( ЦДТ «Дербышки»);
- спортивная эстафета «Папа, мама, я – спортивная семья», площадка «Сдача нормативов «ГТО» на турниках» (проверка физической подготовки для всех желающих), перетягивание каната ( спорт. отдел, отдел образования) с 12.00 до 14.30.
В течение дня:
- акция «Чья то жизнь - не мелочь»; площадка «Благотворительная ярмарка»;
- акция «Триколор родной страны» (Молодежная Дума Советского района);
- книжная выставка «Символы государственности; герб, флаг, гимн», «Россия – великая наша держава», «Великие победы. Военная история России» (библиотеки).
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