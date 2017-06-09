Эту и другие темы рассмотрели вчера в Кабинете Министров Республики Татарстан - там прошло заседание Федерального экологического совета.

Провел мероприятие Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской. С выбором региона для проведения столь масштабного экологического заседания сомнений не было, отметил глава Минприроды России. - Татарстан демонстрирует высокие темпы экономического роста, вместе с тем компенсируя техногенную нагрузку на экологию, таким образом, не происходит ухудшения экологии на фоне экономического роста, - подчеркнул он.

Президент РТ Рустам Минниханов отметил, что необходимо соблюдать баланс между вопросами экологии и развития экономики, подчеркнув, что Татарстан является лидером нефтедобычи, нефтепереработки, нефтехимии и машиностроения, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.