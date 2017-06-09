Вчера на территории парка «Черное озеро» стартовал III Летний книжный фестиваль.

Для казанцев это событие стало уже традиционным. Впервые мероприятие посетил и Мэр столицы РТ Ильсур Метшин.



Главным событием фестиваля стала книжная ярмарка, в которой принимают участие более 80 независимых издательств, магазинов и книготорговых компаний. Она разместилась в деревянной перголе по центру парка.



Среди многообразия книг здесь можно найти как детскую, так и научную и художественную литературу. Купив понравившееся произведение, гости фестиваля могут, не откладывая дело в долгий ящик, приступить к чтению – для этого организаторы предусмотрели уголок читателя.



Фестиваль открыт для всех желающих и сегодня, сообщает мэрия РТ.