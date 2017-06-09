Президент Союза велосипедистов РТ Ильдус Янышев продолжает кругосветное велопутешествие «Шоссе мира». Сегодня он прибыл в «велосипедную столицу» мира – Амстердам. Здесь пройдет Первый Всемирный саммит велосипедных мэров и лидеров велодвижения.
11 июня в городе Эде пройдет ежегодное собрание Европейской федерации велосипедистов (ECF).
12 июня в городе Неймингеме состоится научный коллоквиум, где ученые из многих стран обсудят разные аспекты велосипедизации современных городов.
А 13 июня городе Арнхем откроется крупнейший мировой велоконгресс. В четырехдневном форуме примут участие более чем несколько тысяч активистов велодвижения со всех континентов.
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