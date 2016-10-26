Оборот оружия и ядовитых веществ запрещен на время проведения Кубка конфедераций и чемпионата мира-2018 в столице РТ и ряде других городов.

Президент России Владимир Путин вчера, 9 мая, подписал указ об усилении мер безопасности на время проведения Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира по футболу 2018 года. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно указу, в Казани, Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде, Нижнем Новгороде, Самаре, Ростове-на-Дону, Саранске и Сочи с 1 июня запретят оборот оружия. Оружие разрешено будет только хранить и изымать.

Запрет на оборот гражданского, служебного оружия и патронов к ним, взрывчатых веществ и материалов промышленного назначения и изделий, их содержащих, а также ядовитых веществ, включенных в список ядовитых веществ, будет действовать с 1 июня по 12 июля 2017 года и с 20 мая по 25 июля 2018 года, говорится в документе.

Отмечается, что запрет не будет распространяться на лекарственные препараты, зарегистрированные на территории РФ в установленном порядке, в состав которых входят вышеназванные вещества.

Также в документе говорится, что на территории этих городов должна быть приостановлена деятельность опасных производств и организаций, в которых используются источники ионизирующего излучения, опасные химические и биологические вещества, радиоактивные, токсичные и взрывчатые вещества.