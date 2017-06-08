Футболисты сборной России на «ВТБ Арена» в Москве сыграли вничью со сборной Чили – 1:1.

Сборная России в матче с чилийцами доказала, что порядок не побил класс, но смог реально ему противодействовать.

Даже пропустив гол в свои ворота, россияне не дрогнули и смогли забить ответный – защитник Васин этот день никогда не забудет, и сможет теперь сбросить с себя оковы первоклашки-неудачника. Нравится это кому-то или нет – неважно. Важно то, что молодая команда Черчесова перед Кубком конфедераций выходит на новый уровень.