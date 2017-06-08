Защитник ФК «Рубин» Мамука Кобахидзе, в  прошлом сезоне отыгравший в аренде в нижнекамском «Нефтехимике», отправился вместе с казанской командой на сбор в Австрию. Также на австрийский сбор Курбан Бердыев пригласил Владимира Дядюна.