Новый канал в Telegram будет освещать деятельность созданного Президентом РТ Республиканского фонда помощи.

Республиканский фонд поддержки создал канал в мессенджере Telegram.

В первом сообщении канала указывается, что в нем можно будет ознакомиться с работой Фонда по поддержке лиц, пострадавших от деятельности кредитных и финансовых организаций, зарегистрированных на территории Татарстана, а также о помощи тем, кто пострадал от недобросовестных застройщиков, которые работают на территории республики.

Напомним, Республиканский фонд помощи был создан указом Президента Татарстана Рустама Минниханова 29 мая 2017 года.