Поток в Казанский кремль снизился на 20% – с 486 тыс. до 391 тыс.

По итогам первого квартала 2017 года отмечается снижение турпотока на культурные объекты Татарстана, сообщил сегодня на заседании Комитета Госсовета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов.

Поток в Казанский кремль снизился на 20% – с 486 тыс. до 391 тыс. человек. «Такое снижение произошло вследствие ужесточения правил организации школьных туристических поездок и фактического запрета на такие поездки во многих образовательных учреждениях, не только Татарстана, но и регионов России», отметил Сергей Иванов.



На данный момент инициирована работа по разработке регламента детских перевозок и перевода всей процедуры в электронный вид. Подготовлен соответствующий проект постановления Кабинета Министров РТ, в котором упрощен и схематизирован порядок согласования.