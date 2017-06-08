В 2017 году в 2 раза увеличился поток рейсов из Казани в другие страны, сообщается на сайте мэрии Казани. Также увеличился и пассажиропоток. Его рост составил 34%.
Наименование СМИ: Казанские ведомости
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