Завтра, 10 июня, в Татарстане прогнозируется туман, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ. Видимость ухудшится в ночь на 10 июня, с 0.00 до 6.00.
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