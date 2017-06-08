Об этом сегодня рассказал на республиканском совещании первый замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов.

Сегодня в пгт Карабаш Бугульминского района начнется заселение 10 одноквартирных одноэтажных домов по программе социальной ипотеки. В новостройки переедут семьи работников ПАО «Татнефть». Площадь каждого дома составляет около 102 кв. м. Инвестором-застройщиком домов является Государственный жилищный фонд при Президенте РТ.

Напомним, в течение года в Карабаше уже сдано и заселено 10 одноквартирных домов, еще 20 находятся в процессе строительства. Всего планируется обеспечить жильем 40 сотрудников «Татнефти».