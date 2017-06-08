Данный показатель соответствует показателю за аналогичный период 2016 года.

По состоянию на 8 июня в Татарстане реализован план по объему жилья на 41,2%, сообщил сегодня на республиканском совещании в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципальными районами первый замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ республики Алексей Фролов.

По программе арендного жилья на 2017 год запланировано строительство 17 домов на 387 квартир площадью 22,6 тыс. В эксплуатацию введены 14 объектов на 258 квартир.

По программе многоквартирного инвестиционного жилья из плановых 111 домов введено 29 домов, остаток – 82 дома.