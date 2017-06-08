Казанский клуб и Курбан Бердыев достигли договоренности о возвращении специалиста на пост главного тренера.

Как сообщается на официальном сайте «Рубина», Курбан Бердыев возглавит казанский клуб. «Я рад, что мы смогли договориться с Курбаном Бекиевичем и его тренерским штабом о возвращении в «Рубин». Безусловно, только совместными усилиями мы обязательно выйдем на лидирующие позиции в российском чемпионате и будем проводить успешные игры в европейских турнирах», - сказал Радик Шаймиев, президент ФК «Рубин».

Напомним, что Курбан Бердыев возглавлял Рубин с 2001 по 2013 г.