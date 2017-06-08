РФПЛ опубликовала проект нового сезона. Из него следует, что последний тур летнего отрезка пройдет аж 10  декабря, а первый тур дает казанским болельщикам повод для аншлага – в соперники дружине Курбана Бердыева (дома) выбран «Краснодар».