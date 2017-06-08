РФПЛ опубликовала проект нового сезона. Из него следует, что последний тур летнего отрезка пройдет аж 10 декабря, а первый тур дает казанским болельщикам повод для аншлага – в соперники дружине Курбана Бердыева (дома) выбран «Краснодар».
Наименование СМИ: Казанские ведомости
№ свидетельства о регистрации СМИ, дата: Эл №ФС77-47611 от 07.12.2011
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
ФИО Главного редактора: Якупова Венера Абдулловна
Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на kazved.ru