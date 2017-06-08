Решение о выделении МВД по РТ дополнительных сил, по словам Артема Хохорина, федеральное.

Безопасность во время Кубка конфедераций в Казани будут обеспечивать 8, 5 тыс. полицейских и сотрудников Росгвардии по РТ, сообщил ИА «Татар-информ» в эксклюзивном интервью министр внутренних дел по РТ Артем Хохорин.

«Это меньше, чем во время Универсиады. Вы знаете, расчеты делаются каждый раз исходя из особенностей организации мероприятия. Вычисляется, сколько задействовано объектов, сколько гостей, и по этим данным делается расчет. В этот раз к нам приезжает 3, 5 тысячи сотрудников. Активную роль в этом играет и МВД России, потому что решение о выделении нам дополнительных сил – федеральное», –

рассказал Артем Хохорин.

Полную версию интервью министра внутренних дел по РТ Артема Хохорина читайте скоро на портале «События».