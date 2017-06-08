Именно такую общую сумму составляла просроченная задолженность по заработной плате на ООО «Чистопольагрохим», и наконец, предприятие, работающее в сельскохозяйственной отрасли, погасило долги перед своими сотрудниками. Это – результат межведомственной работы с предприятиями, на которых зафиксированы систематические невыплаты зарплат, платежи в «конвертах», есть задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами.

Как сообщает пресс-служба министерства труда, занятости и социальной защиты РТ, работа с организациями и учреждениями, нарушающими трудовое законодательство в части своевременной и полной оплаты труда сотрудников, будет продолжена.