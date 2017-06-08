Лето по календарю наступило 1 июня. Но погода пока мало напоминает летнюю. О приметах этого времени нам рассказывает наш постоянный консультант - заслуженный метеоролог РФ Роза Шафикова.



Нынешние заморозки всю первую пятидневку первого летнего месяца и последующий период довольно прохладной погоды были не только неуютными, но и, самое главное, существенно задержали рост растений.

Особенно нынешний недостаток летнего тепла ощутим накануне праздника в народном календаре - дня Феодосьи Колосяницы, который отмечается 11 июня. На Руси этот день традиционно связывали с тем, что в полях начинали колоситься озимые хлеба, в особенности рожь. Говорили: «Федосьи-девицы, как рожь на трубицы, начинает колоситься», «Озимые хлеба на Федосью колос выметают». А старики, глядя на ржаное поле, приговаривали: «Рожь две недели зеленится, две недели колосится, две недели отцветает, две недели наливает, две недели подсыхает». По цветению ржи гадали о цене на хлеб: «Если рожь начинает цвести снизу - будет и хлебу низкая цена, зацветет с середины - среднюю цену установят, ну а коль сверху рожь зацветет - дадут за нее цену самую высокую». Нынче колошение хлебов, к сожалению, начнется с задержкой на неделю-другую.

В старину на Федосью проводился особый обряд, который назывался величание ржи. Крестьяне выходили в поле смотреть всходы: высока ли рожь, начал ли оформляться колос. Туда же шла и вся деревенская молодежь. На окраине поля девушки начинали петь песни, водить хороводы, а парни заходили в рожь, ложились в нее и катались кубарем по полю. Во время их катания девушки приговаривали: «Расти, расти, трава, к лесу, а рожь - к овину». Уходя же с поля, все вместе запевали особую песню со словами: «Солнце, солнце, блесни в оконце, дай овсу рост, чтобы до неба дорос. Матушка-рожь, встань-ка ты стеной сплошь». В этот же день было принято сеять гречку не как в первые посевы - «для медового цвету пчелам в подмогу», а уже про запас - «на кашу». В огородах на Федосью хозяйки высаживали поздние бобы и фасоль, а домашний скот кормили специально выпеченными для этого случая сочнями (плоскими лепешками из смеси ржаной и пшеничной муки) - считалось, что от этого скотина плодиться лучше будет.

На Федосью ходили в лес искать первые белые грибы, появление которых совпадало с периодом колошения хлебов: «Коли заколосилась рожь - много грибов на опушке найдешь». Эти грибы в народе так и называли - колосовики. Если тихая охота удавалась и человек возвращался из леса с добычей, грибы эти не сушили и не солили, а обязательно съедали в этот же день. Считалось, что так грибам воздастся почет и в течение сезона они будут попадать в лукошко в большом количестве.

В народе мудро примечали: если на Федосью стоит хорошая солнечная погода, то это к скорой спелости хлебов. А грибники боялись жаркого июня, ибо старики вещали: «Знойный июнь - на колосовики плюнь».

Нынешний июнь начнет радовать устойчивой теплой погодой только во второй половине месяца. Будут и дни, когда июньская жара проявит себя в полную силу. А в целом температурный фон приблизится к норме. Как же колосовики-боровики отреагируют на июньские перепады температуры? Поход на грибную охоту в лес покажет, стоило ли брать большую корзину.