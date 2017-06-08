Столица Татарстана в ожидании приема участников и гостей.

В комитете общественного транспорта Казани придумали хороший способ для того, чтобы иногородние и иностранные любители футбола не заблудились и правильно выбрали маршрут до главного футбольного стадиона Казани: на лобовых и боковых стеклах автобусов, маршрут которых проходит возле «Казань-арены», размещены соответствующие наклейки.

На одном из них - на автобусе 76-го маршрута, довелось проехать и мне. Признаться, поездка меня расстроила. Мало того что «НефАЗ» был стареньким и потрепанным, так салон его был в ужасно неприглядном состоянии. Спинки кресел - в толстом слое пыли. Чтобы не замарать колени, мне пришлось протереть спинку переднего кресла. Показав кондуктору (пожилой женщине) салфетку, я возмутилась: как вы собираетесь в таком салоне гостей города возить? На что пенсионерка пренебрежительно хмыкнула и заявила, что у нее нет ни времени, ни сил мыть весь салон - ей за это не платят, а пыль собирается. Ну да, получается, по словам этой кондукторши, на столичных магистралях, которые сейчас после капремонта в идеальном состоянии, лежат тонны пыли и грязи.

Через пару часов на обратном пути вновь захожу в автобус 76-го маршрута. Этот «НефАЗ» - как брат-близнец того самого, на котором я ехала с пожилой кондукторшей: такой же старенький. Только на этот раз хозяйка салона - молодая девушка. Удивительно, но у нее в салоне пассажирские кресла и полы чистые, окна без пыли.

Как же так получается? Одно автохозяйство, один и тот же маршрут, одинаковые автобусы, только в одном разруха, а в другом чистота и порядок. Конечно же, этих двух кондукторов отличает отношение к своему делу. Пожилой работнице безразлично, в каких условиях едут пассажиры, молодая же старается, чтобы людям было приятно.

А через их отношение к своей работе складывается впечатление о нашем городе. Уедет, допустим, житель Мексики к себе домой после футбольного мероприятия и на расспросы своих друзей о городе расскажет, какие грязные автобусы развозят казанцев. Стыдно.

Может, пока есть время, руководителям АТП усилить меры по поддержанию чистоты в салонах казанских автобусов?