В Чистопольском психоневрологическом интернате прошел турнир по мини-футболу среди получателей социальных услуг психоневрологических интернатов.

В нем приняли участие более двух десятков человек из четырех городов республики - Казани, Зеленодольска, Елабуги и Чистополя.

Турнир организуется Министерством труда, занятости и социальной защиты РТ совместно с Республиканским информационно-методическим центром в сфере социального обслуживания. Цель проведения соревнований заключается в популяризации мини-футбола и пропаганде активного образа жизни среди получателей социальных услуг татарстанских психоневрологических интернатов, сообщает ИА «Татар-информ».

Отборочные соревнования стартовали 7 июня сразу на двух территориальных зонах - в Арском и Нижнекамском районах. Каждый матч состоял из двух таймов по 15 минут.