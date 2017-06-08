Пять информационных центров для туристов начали свою работу в столице Татарстана. В этих специальных пунктах, оформленных в виде шатров, каждый гость нашего города сможет получить помощь от волонтеров проекта «Гостеприимная Казань».

Уникальные информационные центры открыты в преддверии Кубка конфедераций FIFA - 2017.

С работой одного из таких информационных шатров на площади перед театром имени Г.Камала ознакомился и председатель Государственного комитета РТ по туризму Сергей Иванов.

- Создание таких информационных шатров - это инициатива Татарстана. В Казани будут работать пять шатров в наиболее туристически проходимых точках города. Не зря, видимо, мы продумали именно такую форму в виде шатра, учитывая нашу погоду. Общая стоимость этих шатров и их наполнения составила 2 млн 200 тысяч рублей - это средства республиканского бюджета, - рассказал журналистам Сергей Иванов.

Вместе с главой Госкомитета РТ по туризму специальные инфопункты для туристов осмотрела и руководитель Ассамблеи туристских волонтеров Республики Татарстан Юлия Баширова.

- В каждом шатре у нас три волонтера и один куратор. Особую нагрузку мы ожидаем на шатры, которые находятся на Баумана и в Казанском кремле. Проходимость сейчас - минимум 128 человек в рабочий день. И практически в два раза больше в выходные. К Кубку конфедераций мы ожидаем большое количество гостей, - отметила она.

Информационная точка выполнена в виде геокупольного шатра в форме футбольного мяча и оформлена в стиле Visit Tatarstan. Шатры находятся в пяти точках татарстанской столицы: в Старо-Татарской слободе, у театра имени Г.Камала, возле гостиниц «Шаляпин Палас Отель» и «Ногай» и в Казанском кремле.

В информационных пунктах туристы бесплатно получат карту города и официальный гид «Татарстан: 1001 удовольствие», выпущенный специально к старту летнего туристического сезона и Кубку конфедераций - 2017. Он вышел на пяти языках: русском, английском, немецком, испанском и китайском.

В этом году в проекте «Гостеприимная Казань» принимают участие 200 волонтеров, которые являются студентами профильных вузов города.

- Мы готовы к любым вопросам: о еде, о развлечениях, что посетить, куда поехать, - рассказала студентка Казанского инновационного университета Анастасия Алексеева.

Проект «Гостеприимная Казань» стартовал в столице Татарстана 1 июня. Его задача - информирование туристов о достопримечательностях и объектах туристской инфраструктуры, а также повышение туристической привлекательности Казани. Информационные шатры будут работать до 31 августа.

Председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов на встрече с журналистами сообщил, что в течение двух недель проведения игр Кубка конфедераций FIFA - 2017 в Казани поток туристов достигнет 150 - 200 тысяч человек. Это на 40% превышает показатели обычного турпотока в столице Татарстана.

На время проведения Кубка конфедераций посещающим Казань туристам будут предложены специальные экскурсии на русском и английском языках. Гости столицы РТ помимо основных достопримечательностей республики смогут оценить и специальные предложения. Например, обзорную экскурсию «Казань для настоящих мужчин!», скачки на ипподроме «Казань» и многое другое.

- У нас будет усилена программа по традиционным туристическим маршрутам: Казань, Болгар, Свияжск, Елабуга, Чистополь. Кроме того, мы приготовили несколько предложений для футбольных болельщиков, некие crazy вещи. Желающие смогут совершить заезд на автодроме KazanRing, прыгнуть с парашютом, окунуться в озеро Голубое или посетить комплекс стендовой стрельбы. Подобные туры будут проводиться по индивидуальному заказу, - отметил Сергей Иванов.

Добавим, что в период проведения Кубка конфедераций FIFA - 2017 гости и жители Казани смогут каждую субботу посещать театрализованное фольклорное шоу KAZAN. Представление проходит на площадке национального комплекса «Туган авылым», в прошлом году его посетили примерно 5,5 тысячи человек.

С 16 июня всех ждет фестиваль «Рыбная неделя» у центра семьи «Казан». Каждую среду будет проходить еще один фестиваль - «Цветочная Казань». Здесь казанцы смогут увидеть варианты комплексного благоустройства территории: цветочные композиции, использование кустарников, деревьев и декоративных элементов.

В Татарском академическом государственном театре оперы и балета им. Мусы Джалиля с 19 июня стартует международный музыкальный фестиваль Kazan Classic Fest.

Великий Болгар ждет всех на интерактивных площадках «Болгарская слобода - Болгар бистесе» и «Болгарский майдан - Болгар майданы». Здесь можно будет принять участие в средневековых богатырских эстафетах. Остров-град Свияжск по традиции предлагает интерактивные программы на площадке «Ленивый торжок». В Елабуге для гостей города также будет представлено большое количество новых программ, сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по туризму.