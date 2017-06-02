После холодного мая душа и желудок просят чего-то существенного, сытного. А наступившее все же лето дарит нам первые плоды и зелень. Придется найти золотую середину и соединить урожай с грядок с сочным куском мяса.



Салат «Дачная курочка»

Ингредиенты: куриная грудка без кожицы - 1 шт., огурец - 1 шт., молодой редис - 200 г, зеленый лук - 1 пучок, свежий укроп - 1 пучок, отварной картофель - 2 шт., сметана - 100 г, чеснок - 2 дольки, половинка лимона, растительное масло - 2 - 3 ст. ложки, соль, перец по вкусу.

Куриное филе нарезать на тонкие ломтики, посолить, поперчить, полить соком лимона. Дать настояться час и затем обжарить до готовности на растительном масле. Важно не пересушить мясо, поэтому жарим на среднем огне.

Редис, огурец нарезать полукольцами, лук и укроп - мелко, очищенный чеснок измельчить и добавить в сметану. Отварной в мундире картофель очистить и нарезать на тонкие ломтики.

В салатницу выложить картофель, смазать слегка сметанным соусом. Затем куриное филе, редис, огурцы и зелень. Сверху вылить весь сметанный соус. Подавать сразу.

Шницель под яблочной шубкой

Ингредиенты: свиная отбивная или куриное филе - 6 шт., яблоки сорта гренни - 6 шт., лимон - 1 шт., соль, перец по вкусу, корица на кончике ножа, масло сливочное для жарки - 100 г.

Мясо слегка отбить, сделать неглубокие поперечные разрезы ножом, посолить, поперчить, выжать сок лимона и мариновать 2 часа. Яблоки очистить от кожуры и семенной коробочки, нарезать на крупные дольки. На одной сковороде распустить сливочное масло и выложить на нее куски мяса. На другой сковороде также распустить сливочное масло и начинать обжаривать яблочные дольки. И яблоко, и мясо жарить до румяной корочки. Филейные куски накрыть крышкой и довести до готовности, чтобы мясо было белым без розового сока. Яблочные дольки слегка посыпать сахарным песком и корицей.

При подаче на кусок мяса красиво уложить яблочные дольки. Гарнир не требуется, но если есть желание, то можно использовать отварной рис или кукурузную кашу.

Приятного аппетита!