В минувшую субботу многодетная семья Галиакберовых провела свой выходной день вместе с ТНВ: телеканал «Новый Век» организовал путешествие в Казань семье из Апастово.

Участников проекта «В объективе ТНВ - большая семья» привезли на экскурсию в Казанский зоопарк: в этот день в одном из старейших зооботанических садов Европы проходил праздник, приуроченный к Международному дню защиты детей. В честь маленьких Галиакберовых на праздничной сцене пели популярные татарские певцы Алсу и Азат Фазлиевы. Под их песни малыши весело отплясывали на сцене - на радость публике и родителям.

Асхат и Елена Галиакберовы воспитывают восьмерых детей, причем старшие дочери уже живут отдельно от родителей.

«А для малышни поездка в Казань стала настоящим подарком - нежданным, а потому особенно дорогим», - заверила их мама Елена. По ее словам, экскурсия по зоопарку, во время которой дети смогли воочию увидеть «зверей из мультиков», надолго станет предметом бурных обсуждений.

Виды столицы с высоты птичьего полета, которые открылись Галиакберовым на колесе обозрения в «Ривьере», и, конечно, аквапарк, где они оказались впервые, вызвали бурю эмоций и радости.

«Для нашей семьи поход в казанский аквапарк обошелся бы в круглую сумму, которая пробила бы заметную брешь в семейном бюджете. Мы не могли себе этого позволить, хотя всегда хотелось порадовать детей. Спасибо ТНВ: мы первый раз оказались в аквапарке, где детки наплескались от души. Это для них такое счастье! Знаю, что им этих впечатлений хватит на долгие годы. Если бы не ТНВ, неизвестно, когда бы мы смогли попасть в аквапарк. Мы всей семьей благодарны телеканалу за такой незабываемый выходной», - поделилась впечатлениями Елена Галиакберова.

Праздник, который семье из Апастово, как и многим другим, подарил телеканал «Новый Век», состоялся в рамках проекта «В объективе ТНВ - большая семья». Проект стартовал на телеканале 15 мая, в Международный день семьи. Напомним, его главная цель - показать, что настоящее счастье именно в большой семье, а также напомнить татарстанцам об основных ценностях в жизни любого человека.

Над реализацией проекта, который завершится в октябре, будет работать весь творческий состав ТНВ: во всех программах «Нового Века» тема многодетных семей станет главной.

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