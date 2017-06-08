По итогам республиканского проекта «Культурный дневник школьника» были выбраны 212 учеников начальных классов и 53 родителя школьников, оказавшиеся самыми активными.



Корреспондент «Казанских ведомостей» встретилась с победителем в номинации «Лучший культурный дневник школьника» - учеником 3а класса казанской гимназии №7 Тимуром Рысаевым - и его мамой, победительницей в номинации «Самый культурный родитель» Эльвирой Рысаевой.

- Эльвира Рависовна, как к вам пришла идея принять участие в данном проекте?

- Мы с Тимуром третий год подряд участвуем в проекте «Культурный дневник школьника», являемся активными зарегистрированными пользователями портала «Культурный дневник школьника». Этот конкурс интересен тем, что ребенок может посетить огромное количество культурных мероприятий, познакомиться с людьми из сферы культуры и поделиться своими впечатлениями на портале проекта. Свои посещения ребенок фиксирует в «Культурном дневнике школьника». Чтобы закрепить полученные знания, дети выполняют различные домашние задания. В этом году участники были вовлечены в проект вместе со своими зарегистрированными командами: семьей, школьным или творческим коллективом.

- Какие культурные мероприятия вы посетили за время проекта?

- 16 сентября на едином уроке культуры ученикам начальной школы раздали «Культурный дневник школьника». С 16 сентября по 17 декабря проводился первый этап конкурса «Самый активный пользователь портала «Культурный дневник школьника». На этом виртуальном этапе оценивалось количество посещений портала, где нужно было размещать отзывы о впечатлениях и фотографии участника конкурса с «Культурным дневником школьника» на фоне учреждений культуры Татарстана. Тимур вел свои культурные блоги, активно участвовал в творческих конкурсах, проводимых порталом.

С 1 января по 15 мая проводился второй этап проекта, где оценивались количество посещений культурных учреждений, оформление «Культурного дневника школьника», а также семейное творчество. В итоге мы стали победителями проекта среди школьников и родителей.

Мы посетили более 100 культурных мероприятий, которые проходили в Татарской государственной филармонии им. Габдуллы Тукая, Доме дружбы народов Татарстана, библиотеках, театрах, музеях и других культурных объектах республики. Мы познакомились с интересными творческими людьми - писателями, художниками, музыкантами республики.

- Тимур, какое из всех культурных мероприятий тебе запомнилось больше всего?

- Сложно выбрать, потому что каждое мероприятие было интересно по-своему. С моими командами я веду активную культурную жизнь. Мне запомнилась экскурсия с командой Детского университета КФУ в исполком партии «Единая Россия» с мастер-классом по ораторскому мастерству. Я узнал много нового и получил необходимые навыки для выступления на публике. Со своим классом мы участвовали в разных конкурсах и мероприятиях на портале проекта и стали победителями в номинации «Самая активная культурная команда».

- Что тебе дает участие в конкурсе?

- У меня появилось большое количество друзей со всей республики, с которыми я познакомился в рамках проекта на портале, где вел блог. Мы с ребятами общаемся до сих пор. Я обогатил свои знания о культурных местах республики, это поможет мне в дальнейшей учебе.

- Эльвира Рависовна, до конкурса «Культурный дневник школьника» вы с Тимуром тоже активно были вовлечены в культурную жизнь республики?

- В жизни ребенка огромное значение имеет семья, поэтому мы с мужем с детства прививали Тимуру любовь к культуре, много рассказывали ему о различных культурных деятелях не только республики, но и всей страны, ходили всей семьей на выставки, в театры. Мы очень много путешествовали и посещали разные культурные объекты. Участие в проекте - это хороший повод проводить больше времени с семьей. Конкурс «Культурный дневник школьника» сделал нашу семью еще дружнее и сплоченнее!

Кстати

Республиканский проект «Культурный дневник школьника» стал составной частью федерального проекта «Историческая память». За прошедший учебный год в музеях Татарстана проведено 1,6 тысячи мероприятий, которые удалось посетить 61391 школьнику. 5 тысяч мероприятий провели культурно-досуговые учреждения, куда привлекли 141621 ученика. В библиотеках прошло более 10 тысяч мероприятий с участием 361452 младшеклассников, киномероприятия посетили более 20 тысяч школьников.