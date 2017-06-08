На следующей неделе, 18 июня, социально-спортивное движение «Зеленый фитнес» запускает новый сезон бесплатных тренировок на городских площадках республики.

Этот проект основан казанскими студентами два года назад с целью продвижения здорового образа жизни в Татарстане. В этом году помимо Казани возможность массово заниматься спортом есть у жителей Альметьевска, Нижнекамска и

Набережных Челнов. Программы тренировок создаются профессиональными тренерами и фитнес-инструкторами, а благодаря различным комплексам упражнений заниматься могут люди разного возраста и уровня физической подготовки. Кстати, самому младшему участнику проекта всего один год, а самому старшему 97 лет.

Занятия будут проходить в парке Горького, парке им. Урицкого, Горкинско-Ометьевском лесу, а также на площадке перед центром семьи «Казан».