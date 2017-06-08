Проезжающим по Мамадышскому тракту прекрасно видно, как горы мусора самосыровской свалки надвигаются на дорогу. Пройдет какое-то время, и бытовые отходы поглотят небольшую полоску земли, а машины будут проезжать чуть ли не по полигону.



Исправить катастрофическую ситуацию может современный мусоросжигательный завод, но общественники-экологи да и жители Казани настроены скептически, считая, что вредные выбросы неизбежно нанесут вред экологии города. «Казанские ведомости» на примере аналогичных зарубежных предприятий попытались понять, насколько безопасен будет для нас мусоросжигательный завод.

Мусоросжигательный завод - это комплекс, в котором сжигаются твердые бытовые отходы и при этом вырабатывается теплоэнергия. Из шлаков производятся материалы, которые используются на стройках и в промышленности.

В Германии имеется несколько крупных мусоросжигательных заводов. Один из них расположен в городе Нюрнберге. Построили его 15 лет назад, годовая эксплуатация предприятия обходится в 43 млн евро, перерабатывается на нем примерно 230 тыс. тонн отходов в год. Его отличительная черта - периодически руководство завода проводит день открытых дверей для всех без исключения желающих.

Сортированный предварительно мусор сжигается при высокой температуре в камере горения. Охлажденные в холодном бассейне шлаки попадают в шлаковый бункер. Следующий этап - из шлака выделяются металлы, неметаллы и несгоревшие части. Мощная сложная система фильтров, на которых лежит основная доля процесса мусоросжигания, освобождает дымовые газы от вредных веществ. На выходе после сгорания отходов получаются шлак, металлолом и летучие золы.

На стадии очистки отработанных газов формируется жидкий соляной раствор, в котором связывается значительная часть вредных веществ, содержащихся в отходах (в основном тяжелые металлы). Из содержащихся в отходах соединений серы на стадии очистки отработанных газов извлекают гипс.

Где используются продукты сгорания? Шлак и гипс применят в качестве строительных материалов. Металлолом отправляют на переплавку, летучие золы и насыщенные соляные растворы используются в индустрии добычи соли.

В Германии хорошо налажена система сбора мусора: вывоз биологических отходов, отдельные контейнеры для сбора пластика, макулатуры, отходов стекла, старой одежды, пункты сбора для электроприборов, переработки материалов и крупногабаритных отходов.

Мусоросжигательный завод Нюрнберга полученную при сжигании мусора тепловую энергию в виде пара отдает расположенной рядом электростанции. Совместная работа электростанции и завода является наиболее выгодной в целях оптимального использования энергии, произведенной на месте.

Запаха практически нет, потому что отходы хранятся в закрытом зале доставки мусора и бункере для отходов. Воздух отсюда применяют при сжигании, и находится он под пониженным давлением, поэтому никакие запахи наружу не выходят.

Специалисты утверждают, что экономический успех МСЗ гарантирован только при раздельном сборе мусора. Все отходы, которые могут быть переработаны экологически и экономически целесообразно, отделяются от горючих остаточных отходов.

В Японии к этому процессу относятся особо тщательно. Здесь мусор обязаны сортировать все. В каждом многоквартирном доме несколько мусорных контейнеров: для горящего мусора, пластика, стеклянных бутылок, алюминиевых банок, электрических лампочек, батареек, зажигалок, металлических пробок. При сортировке мусора обязательное требование - отвинтить крышку у пластиковой бутылки и положить ее в специальный ящик. Также необходимо снять этикетку, а бутылку расплющить.

Система сбора мусора отлажена до автоматизма у населения. У каждого вида отходов свой день сбора. Например, если выставлены синие пакеты, значит, в этот день сбор горящего мусора. Если японец в нарушение правил выставит пакеты другого цвета, они останутся нетронутыми, а сам он получит предупреждение.

Незаконный выброс мусора в Японии считается уголовным преступлением, которое наказывается лишением свободы сроком до 5 лет и штрафом до 10 млн иен. Активная пропаганда раздельного выбрасывания мусора в Японии началась четверть века назад. В результате более 90% всех пластиковых бутылок в стране сегодня идет на переработку и выпуск новых товаров.

31 декабря 2016 года правительство России утвердило проекты строительства пяти мусоросжигательных заводов, четыре из которых до 2023 года появятся в Московской области и один в Казани. Предприятие в Казани обязано будет достичь «нулевого захоронения», то есть после переработки мусора не останется ничего, что придется закапывать в землю.

В Казани мусоросжигательный завод планируют начать строить в октябре 2017 года рядом с полигоном ТБО «Восточный». При благоприятных прогнозах запуск намечается в первой половине 2021 года. МСЗ будет перерабатывать 550 тыс. тонн отходов в год и вырабатывать 55 МВт электроэнергии.