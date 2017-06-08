Ежегодно на дорогах страны погибают более 20 тысяч человек. Десятки тысяч получают серьезные увечья. По данным ГИБДД РФ, только в 2016 году жертвами ДТП, связанных с нетрезвыми водителями, стали 4296 человек. Это почти пятая часть всех погибших за нынешний год.



Татарстан стал 11-м регионом России, в котором реализуется социальный проект «Автотрезвость», направленный на снижение числа случаев вождения автомобиля нетрезвыми водителями.

Об особенностях проекта рассказала руководитель национальной программы «Автотрезвость» Маргарита Плотникова на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

Этот социальный проект реализуется в России с 2013 года. Старт был дан в Смоленской области. Идею поддержали более 120 автошкол по всей стране. За три с половиной года свыше 10000 начинающих водителей прошли специализированный курс.

- Мы долго ждали того, когда наш проект придет в такую передовую республику, как Татарстан. Сегодня от каждого из нас зависит, насколько успешным будет он в республике, - подчеркнула Маргарита Плотникова.

В Казани проект будет распространяться несколькими путями. С июня по декабрь пройдет внедрение курса «Алкоголь и вождение» в казанские автошколы. Данный учебный модуль состоит из полуторачасовых занятий с использованием наглядных материалов и оптического прибора, позволяющего ощутить влияние алкоголя на реакцию человека.

Благодаря дополнительному курсу слушатели автошкол с таким дополнением в программе получат знания по ключевым проблемам безопасности дорожного движения, связанным с одним из главных факторов риска на дороге - вождением в нетрезвом состоянии.

- Также будут организованы акции ГИБДД и волонтерские мероприятия, состоится социологическое исследование. С ноября по декабрь будет сформирован отчет по итогам реализации проекта в 2017 году, пройдет мероприятие по итогам проекта и обсуждение его дальнейшего развития в РТ. Данные проекта по Татарстану будут представлены на федеральном уровне, - отметила спикер.

Участниками проекта в республике станут четыре министерства и ведомства, Федерация автошкол РТ, общественные движения Татарстана, СМИ и другие организации.