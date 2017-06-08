С 1 января 2018 года на территории Татарстана вступит в силу закон «О нематериальном культурном наследии в Республике Татарстан». Подробно о важном законе и механизмах его реализации рассказали на пресс-конференции, состоявшейся в Госсовете РТ.



- Закон «О нематериальном культурном наследии в Республике Татарстан» был принят 11 мая на 28-м заседании Госсовета РТ. Мы с рабочей группой работали над проектом закона очень тщательно и серьезно в течение полутора лет. Все знают, что в Татарстане эффективно действует закон о материальном культурном наследии. Но у нас очень богатое и нематериальное наследие. Это в первую очередь язык, народные верования, обычаи, обряды, фольклор, национальные праздники, традиционные народные ремесла, песни, танцы. Это то, в чем выражается дух, душа каждого народа. А без духовного наследия народ - это уже не народ, а население, - рассказал председатель Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре и национальным вопросам Разиль Валеев.

- Традиции любого народа - это добро и нравственность, уважение человека к человеку. И наша задача - сохранить эти традиции гуманизма для будущих поколений. Закон даст возможность оказывать грантовую поддержку мастерам художественных промыслов, народным фольклорным коллективам, проводить научные исследования, создавать образовательные и просветительские программы, интернет-порталы, издавать книги, - отметила заместитель министра культуры РТ Гузель Шарипова. - У закона несколько основных целей: выявление и изучение, сохранение и развитие, актуализация и популяризация объектов нематериального наследия. И каждая из этих целей имеет свои механизмы реализации.

Чтобы объект вошел в реестр нематериального культурного наследия, он должен пройти комплексную экспертизу, к проведению которой будут привлекаться самые авторитетные эксперты. Если эксперты дадут положительное заключение, то объект будет внесен в реестр. Информация о каждом объекте будет в открытом доступе.

Директор Республиканского центра развития традиционной культуры Фанзиля Завгарова подчеркнула, что сегодня одна из актуальных проблем - сохранение языковой среды каждого народа, проживающего на территории Татарстана.

Важно, что закон «О нематериальном культурном наследии в Республике Татарстан» ориентирован на общечеловеческие ценности. Мир на сегодняшний день достаточно жесток, а традиционная культура каждого народа противостоит этой жестокости и насилию.

Кстати

Опыт Татарстана по сохранению и популяризации народной культуры считается одним из самых передовых среди регионов России. К 2016 году в проектном реестре объектов нематериального культурного наследия, который вел Республиканский центр развития традиционной культуры при Минкультуры РТ, значилось уже 200 объектов из 26 муниципальных образований Татарстана.