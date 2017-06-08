Самосыровская свалка, что под Казанью, крупнейшая в Татарстане. Она раскинулась на площади 29 га

и возвышается на 45 метров.



Вес захороненных на ней с 60-х годов отходов, по оценке специалистов, превышает 45 млн тонн. С 2013 года мусор сюда больше не везут, а в 2016-м на территории начались работы по рекультивации почвы.

Казанские журналисты отправились в пресс-тур, чтобы увидеть, как идет процесс экологического восстановления земли.

Огромнейшую гору из спрессованного мусора видно из окон автобуса издалека. Еще бы, ведь пищевые и бытовые отходы здесь складируются более полувека! В последнее время высота свалки росла каждый год на метр. Большая часть отходов появилась здесь в последние 25 лет. Об этом рассказал журналистам мэр Казани Ильсур Метшин.

На территории свалки стоит невыносимый запах, не спасает даже респиратор - зловоние такое, что кружится голова. Однако работы по рекультивации свалки ведутся в круглосуточном режиме - непрерывно работают до 10 экскаваторов и 10 бульдозеров.

С марта этого года все твердые бытовые отходы из Казани (а это примерно 1 тысяча тонн в день) свозятся на полигон «Восточный».

Ильсур Метшин отметил, что любой мегаполис сталкивается с проблемой мусора:

- Когда мы росли, какой был мусор? Кожура от огурцов и картофеля. Сейчас это тысячи тонн мусора, 50 процентов его - неразлагаемые отходы. 900 гектаров земли в пределах Казани заняты мусорными горами, а это могли бы быть территории парков и скверов.

Этим летом планируется покрыть самосыровскую свалку гидроизоляционной пленкой, которую накроют грунтом толщиной более метра. Эту землю засеют травой, засадят древесно-кустарниковой растительностью. Так, по словам Метшина, на месте огромной свалки появятся зеленые холмы.

Положительным примером утилизации мусора может служить полигон «Восточный», эксплуатируемый с марта 2017 года.

- В периметр полигона уложен бетонный водоотводный лоток для сбора и отведения дождевых вод, - рассказал председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства исполкома Казани Искандер Гиниятуллин. - Дно котлована покрыто уплотненной глиной, поверх которой уложена гидроизоляционная пленка, растягивающаяся в восемь раз.

На пленку положена дренажная система сбора и отведения фильтрата, защищенная еще одним слоем грунта. Весь мусор складывается на такую сложную конструкцию. Фильтрат скапливается в пруде-накопителе, из которого будет производиться орошение отходов. По словам Искандера Гиниятуллина, полигон будет состоять из четырех карт, каждая вместимостью 7 млн кубометров мусора. По расчетам, этого хватит примерно на 15 лет, но это при нынешних темпах накопления отходов.

Зашла речь и о проблеме раздельного сбора мусора. Мэр Казани уверен, что решение ее - сложный воспитательный процесс. Люди должны привыкнуть складывать мусор в разные корзины. Сейчас в Казани имеется около десятка павильонов для приема вторсырья, около 600 сеток для сбора ПЭТ-бутылок. Планируется установка контейнеров для сбора бумаги во дворах казанских домов.