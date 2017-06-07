На днях погашена просроченная задолженность по заработной плате перед 38 работниками ООО «Чистопольагрохим» на общую сумму 952,7 тыс. рублей. Предприятие осуществляет свою деятельность в отрасли сельского хозяйства.
Работа с организациями и учреждениями, нарушающими трудовое законодательство в части своевременной и полной оплаты труда сотрудников, будет продолжена в рамках межведомственного сотрудничества с предприятиями, на которых зафиксированы систематические невыплаты зарплат, платежи в «конвертах», есть задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами, сообщает пресс-служба Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ.
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